ВСУ поразили сразу четыре пункта управления дронами армии РФ

Самая ценная цель - в Бердянске. Там поражен пункт временной дислокации и пункт управления дронами подразделения из состава "Рубикона" - одного из наиболее боеспособных российских дроновых центров, также терроризирующего гражданское население в прифронтовых населенных пунктах.

Потери врага еще уточняются, но эффект уже сейчас: каждый выведенный из строя пункт управления - это меньше российских дронов над украинскими позициями и дорогами.



Без "пультов" остались и оккупанты неподалеку Олешек на Херсонщине и Донецкой области, в районе Белицкого. Там наши воины тоже удивили пункты управления беспилотниками армии РФ.

А в Брянской области, в районе Александровского, удар потерпел пункт управления дронами уже на территории РФ.