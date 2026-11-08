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ВСУ поразили сразу четыре пункта управления дронами армии РФ

14:35 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ поразили сразу четыре пункта управления дронами армии РФ (Getty Images)

Силы обороны Украины за прошедшие сутки поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генералного штаба ВСУ.

Самая ценная цель - в Бердянске. Там поражен пункт временной дислокации и пункт управления дронами подразделения из состава "Рубикона" - одного из наиболее боеспособных российских дроновых центров, также терроризирующего гражданское население в прифронтовых населенных пунктах.

Потери врага еще уточняются, но эффект уже сейчас: каждый выведенный из строя пункт управления - это меньше российских дронов над украинскими позициями и дорогами.

Без "пультов" остались и оккупанты неподалеку Олешек на Херсонщине и Донецкой области, в районе Белицкого. Там наши воины тоже удивили пункты управления беспилотниками армии РФ.

А в Брянской области, в районе Александровского, удар потерпел пункт управления дронами уже на территории РФ.

Напомним, в ночь на 7 ноября Силы обороны нанесли удары по военным целям РФ . Среди пораженного в Брянщине - две установки "Искандер" и "Панцирь-С1".

Также 7 ноября украинские военные нанесли удар ракетами "Нептун" по предприятию российского военно-промышленного комплекса "Протон-Электротекс" в Орле.

Кроме того, после ночной атаки дронов вспыхнул пожар на Саратовском НПЗ "Роснефти".

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