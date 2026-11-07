ua en ru
Сб, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Саратові лунали вибухи, після атаки дронів спалахнув місцевий НПЗ

07:51 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Саратові лунали вибухи, після атаки дронів спалахнув місцевий НПЗ Фото: пожежники МНС Росії (t.me/GUmchs62)
Додати як бажане джерело в Google

У ніч на 7 листопада після атаки безпілотників спалахнула пожежа на Саратовському НПЗ "Роснєфті". У місті щонайменше двічі лунали сирени, очевидці повідомляли про спалахи та вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналіз російського видання ASTRA.

Уночі в Саратові щонайменше двічі оголошували повітряну небезпеку. Місцеві мешканці публікували відео зі спалахами та звуками вибухів.

За кадром одного з очевидців OSINT-аналітики ASTRA встановили, що горить саме Саратовський НПЗ. Губернатор області попередньо повідомив про постраждалих і пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок атаки дронів.

Саратовський НПЗ належить "Роснєфті" і є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. У 2023 році він переробив 4,8 млн тонн нафти.

Завод неодноразово опинявся під ударами українських дронів і кілька разів зупиняв роботу через пошкодження. Зокрема, за даними Reuters, так сталося у вересні 2026 року.

Саратовський НПЗ - одна з найчастіших цілей українських дронів. Попередня атака на нього сталася в ніч на 8 вересня: тоді місцеві мешканці повідомляли про вибухи і пожежу, а губернатор Роман Бусаргін визнав пошкодження цивільної інфраструктури та наявність постраждалих.

Влітку завод двічі зупиняв роботу через удари. Перший раз це сталося після атаки 8 липня, коли Сили оборони тієї ж ночі уразили ще один НПЗ, шість танкерів, аеродром "Борисоглєбськ" і кілька автомобільних мостів. У серпні підприємство зупинилося вдруге, а переробка нафти в Росії тоді впала до найнижчого рівня за понад 20 років.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Валерій Саратов НПЗ Російська Федерація
Новини
У Києві складна ситуація зі світлом, теплом та водою після нічної атаки, - Кличко
У Києві складна ситуація зі світлом, теплом та водою після нічної атаки, - Кличко
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так