У Саратові лунали вибухи, після атаки дронів спалахнув місцевий НПЗ
У ніч на 7 листопада після атаки безпілотників спалахнула пожежа на Саратовському НПЗ "Роснєфті". У місті щонайменше двічі лунали сирени, очевидці повідомляли про спалахи та вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналіз російського видання ASTRA.
Уночі в Саратові щонайменше двічі оголошували повітряну небезпеку. Місцеві мешканці публікували відео зі спалахами та звуками вибухів.
За кадром одного з очевидців OSINT-аналітики ASTRA встановили, що горить саме Саратовський НПЗ. Губернатор області попередньо повідомив про постраждалих і пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок атаки дронів.
Саратовський НПЗ належить "Роснєфті" і є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. У 2023 році він переробив 4,8 млн тонн нафти.
Завод неодноразово опинявся під ударами українських дронів і кілька разів зупиняв роботу через пошкодження. Зокрема, за даними Reuters, так сталося у вересні 2026 року.
Саратовський НПЗ - одна з найчастіших цілей українських дронів. Попередня атака на нього сталася в ніч на 8 вересня: тоді місцеві мешканці повідомляли про вибухи і пожежу, а губернатор Роман Бусаргін визнав пошкодження цивільної інфраструктури та наявність постраждалих.
Влітку завод двічі зупиняв роботу через удари. Перший раз це сталося після атаки 8 липня, коли Сили оборони тієї ж ночі уразили ще один НПЗ, шість танкерів, аеродром "Борисоглєбськ" і кілька автомобільних мостів. У серпні підприємство зупинилося вдруге, а переробка нафти в Росії тоді впала до найнижчого рівня за понад 20 років.