ЗСУ уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії у ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Внаслідок ударів українських дронів вирують пожежі на:
Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони уразили одразу чотири об'єкти нафтопереробної галузі РФ
Крім того, уражено низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.
Також українські воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).
Нагадаємо, 16 квітня у СБУ повідомили про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу та об'єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе під час операції, проведеної спільно з Силами оборони.
Також ми повідомляли, що нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертий за розмірами в РФ, призупинив роботу після атаки українських дронів 5 квітня.
А серія ударів по ключових нафтових терміналах Росії на Балтиці завдала країні-агресору збитків майже на мільярд доларів - і це лише втрачений експортний дохід.