ЗСУ уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, 16 квітня у СБУ повідомили про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу та об'єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе під час операції, проведеної спільно з Силами оборони.

Також ми повідомляли, що нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертий за розмірами в РФ, призупинив роботу після атаки українських дронів 5 квітня.

А серія ударів по ключових нафтових терміналах Росії на Балтиці завдала країні-агресору збитків майже на мільярд доларів - і це лише втрачений експортний дохід.