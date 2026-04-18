ВСУ поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ

Удары по российским НПЗ

Напомним, 16 апреля в СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе во время операции, проведенной совместно с Силами обороны.

Также мы сообщали, что нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских дронов 5 апреля.

А серия ударов по ключевым нефтяным терминалам России на Балтике нанесла стране-агрессору ущерб почти на миллиард долларов - и это только потерянный экспортный доход.