ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" та аеродром "Саваслейка"

"Сьогодні є нові вагомі результати наших дипстрайків. У Самарському регіоні Росії уражено одне з ключових підприємств у складі "Роскосмосу" - центр "Прогрес", який займався, зокрема, виробництвом електроніки", - повідомив Зеленський.

За його словами, для ударів застосовувалися ракети "Фламінго". Відстань від кордону України - близько 900 кілометрів.

Також далекобійні санкції досягли аеродрому "Саваслейка", де базуються носії російських ракет, що б’ють по українських містах і селах. Це близько 700 кілометрів від України.

Окрім того, зафіксовані пошкодження нафтового об’єкта на території населеного пункту Усть-Луга. Відстань - понад 800 кілометрів від кордону.

"Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався. Мир потрібен, і в Росії це повинно бути видимим - конкретними пошкодженнями конкретних об’єктів", - зазначив президент.