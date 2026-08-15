ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" та аеродром "Саваслейка"

Сили оборони України у ніч на 15 серпня уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі та аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні є нові вагомі результати наших дипстрайків. У Самарському регіоні Росії уражено одне з ключових підприємств у складі "Роскосмосу" - центр "Прогрес", який займався, зокрема, виробництвом електроніки", - повідомив Зеленський.
За його словами, для ударів застосовувалися ракети "Фламінго". Відстань від кордону України - близько 900 кілометрів.
Також далекобійні санкції досягли аеродрому "Саваслейка", де базуються носії російських ракет, що б’ють по українських містах і селах. Це близько 700 кілометрів від України.
Окрім того, зафіксовані пошкодження нафтового об’єкта на території населеного пункту Усть-Луга. Відстань - понад 800 кілометрів від кордону.
"Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався. Мир потрібен, і в Росії це повинно бути видимим - конкретними пошкодженнями конкретних об’єктів", - зазначив президент.
Нагадаємо, на можливе використання "Фламінго" по російській Самарі сьогодні натякнув співвласник компаніїFire Point Денис Штілерман, опублікувавши відео запуску ракети.
Тим часом ЗМІ повідомили, що цієї ночі Сили оборони України завдали ударів по об'єктах РФ. У Самарі могла бути уражена РКЦ "Прогрес", що виробляє ракети "Союз".
Також у Нижньогородській області Росії лунали потужні вибухи. Ціллю став аеродром "Саваслейка".