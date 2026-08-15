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В Новгородській області пролунали вибухи, під атакою може бути аеропорт "Саваслейка"

03:57 15.08.2026 Сб
1 хв
За словами очевидців, над районом аеродрому здійнялася заграва
aimg Катерина Коваль
В Новгородській області пролунали вибухи, під атакою може бути аеропорт "Саваслейка" Фото: на місці влучання спостерігають сильну пожежу (росЗМІ)
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У ніч на 15 серпня в Нижньогородській області Росії пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

За попередніми даними моніторингових каналів, ціллю могла стати "Саваслейка".

Це - військовий аеродром, де базуються літаки МіГ-31К, які використовують як носії аеробалістичних ракет "Кинджал".

На оприлюднених фото з місця події видно заграву в районі аеродрому.

Аеродром "Саваслейка" вже опинявся під ударами Сил оборони раніше. Ще в червні 2025 року Генштаб підтвердив, що на авіабазі ліквідували щонайменше один МіГ-31 - підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ тоді знищили одразу два літаки на аеродромі в Нижньогородській області.

На початку серпня Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, аеродром "Енгельс" і нафтобазу в Калузькій області, а трохи згодом потужні пожежі спалахнули й на військовому аеродромі "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму після серії гучних вибухів.

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