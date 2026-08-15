ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" и аэродром "Саваслейка"

"Сегодня есть новые весомые результаты наших дипзабастовок. В Самарском регионе России поражено одно из ключевых предприятий в составе "Роскосмоса" - центр "Прогресс", который занимался, в частности, производством электроники", - сообщил Зеленский.

По его словам, для ударов применялись ракеты "Фламинго". Расстояние от границы Украины - около 900 километров.

Также дальнобойные санкции достигли аэродрома "Саваслейка", где базируются носители российских ракет, бьющих по украинским городам и селам. Это около 700 км от Украины.

Кроме того, зафиксированы повреждения нефтяного объекта на территории населённого пункта Усть-Луга. Расстояние - более 800 километров от границы.

"Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется, и важно, чтобы российский потенциал войны уменьшался. Мир нужен, и в России это должно быть видимым - конкретными повреждениями конкретных объектов", - отметил президент.