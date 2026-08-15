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ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" и аэродром "Саваслейка"

12:14 15.08.2026 Сб
2 мин
Украинские ракеты пролетели около 900 километров
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" и аэродром "Саваслейка" (скрин с видео Fire Point

Силы обороны Украины в ночь на 15 августа поразили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре и аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня есть новые весомые результаты наших дипзабастовок. В Самарском регионе России поражено одно из ключевых предприятий в составе "Роскосмоса" - центр "Прогресс", который занимался, в частности, производством электроники", - сообщил Зеленский.

По его словам, для ударов применялись ракеты "Фламинго". Расстояние от границы Украины - около 900 километров.

Также дальнобойные санкции достигли аэродрома "Саваслейка", где базируются носители российских ракет, бьющих по украинским городам и селам. Это около 700 км от Украины.

Кроме того, зафиксированы повреждения нефтяного объекта на территории населённого пункта Усть-Луга. Расстояние - более 800 километров от границы.

"Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется, и важно, чтобы российский потенциал войны уменьшался. Мир нужен, и в России это должно быть видимым - конкретными повреждениями конкретных объектов", - отметил президент.

Поражение "Прогресса"

Напомним, на возможное использование "Фламинго" по российской Самаре сегодня намекнул совладелец компании Fire Point Денис Штиллерман,опубликовав видео запуска ракеты.

Между тем СМИ сообщили, что этой ночью Силы обороны Украины нанесли удары по объектам РФ. В Самаре могла быть поражена РКЦ "Прогресс", производящая ракеты "Союз".

Также в Нижегородской области России раздавались мощные взрывы. Целью стал аэродром "Саваслейка".

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