Співвласник Fire Point натякнув на удар "Фламінго" по авіазаводу в Саратові

У Саратові вночі 15 серпня пролунав вибух і спалахнула пожежа - місцеві мешканці публікують кадри з місця "атаки ракети". За можливим ударом міг стояти авіаційний завод "Авіакор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію одного з власників компанії FirePoint Дениса Штілермана в X.

Що відомо про можливий удар

Місцеві мешканці Саратова повідомляють про вибух і пожежу, публікуючи відео з написом "після атаки ракети".

На можливу причетність ракети "Фламінго" натякнув один із власників компанії Fire Point Денис Штілерман, який виклав у X відео із запуском ракети.

Втім, чи справді це була саме "Фламінго" - поки невідомо.

Що за завод міг постраждати

За попередніми даними, ціллю могло стати підприємство "Авіакор" - авіаційний завод, який забезпечує російську авіацію запчастинами та брав участь у модернізації бомбардувальників.