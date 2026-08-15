Співвласник Fire Point натякнув на удар "Фламінго" по авіазаводу в Саратові
У Саратові вночі 15 серпня пролунав вибух і спалахнула пожежа - місцеві мешканці публікують кадри з місця "атаки ракети". За можливим ударом міг стояти авіаційний завод "Авіакор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію одного з власників компанії FirePoint Дениса Штілермана в X.
Що відомо про можливий удар
Місцеві мешканці Саратова повідомляють про вибух і пожежу, публікуючи відео з написом "після атаки ракети".
На можливу причетність ракети "Фламінго" натякнув один із власників компанії Fire Point Денис Штілерман, який виклав у X відео із запуском ракети.
Втім, чи справді це була саме "Фламінго" - поки невідомо.
Що за завод міг постраждати
За попередніми даними, ціллю могло стати підприємство "Авіакор" - авіаційний завод, який забезпечує російську авіацію запчастинами та брав участь у модернізації бомбардувальників.
15 серпня в Нижньогородській області пролунали вибухи, під атакою могла опинитися "Саваслейка". Це не перший удар українських дронів по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії за останній час.
На початку серпня Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, аеродром "Енгельс" і нафтобазу в Калузькій області, а трохи згодом потужні пожежі спалахнули й на військовому аеродромі "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму після серії гучних вибухів.