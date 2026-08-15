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"Фламінго" могли уразити "найвужче гирло" космічної програми РФ, - ЗМІ

11:05 15.08.2026 Сб
2 хв
Підприємство виробляє ракети, якими РФ запускає військові супутники
aimg Марія Науменко
"Фламінго" могли уразити "найвужче гирло" космічної програми РФ, - ЗМІ Фото: запуск української ракети "Фламінго" (скриншот з відео)
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У ніч на 15 серпня Сили оборони України завдали ударів по об'єктах РФ. У Самарі могла бути уражена РКЦ "Прогрес", що виробляє ракети "Союз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Що відомо про атаку

Близько 04:00 за місцевим часом у Самарській області оголосили ракетну небезпеку. Приблизно о 03:40 місцеві джерела повідомили про звук прольоту реактивного літального апарата, потужний вибух і сильну пожежу.

На окремих відео можна побачити ознаки двох ударів.

За однією з доступних світлин журналісти спробували визначити місце можливого влучання. Воно, за їхньою оцінкою, може відповідати території ракетно-космічного центру "Прогрес".

&quot;Фламінго&quot; могли уразити &quot;найвужче гирло&quot; космічної програми РФ, - ЗМІФото: наслідки можливого удару по РКЦ "Прогрес" у Самарі (defence-ua.com)

Чому "Прогрес" важливий для Росії

Ракетно-космічний центр "Прогрес" є одним із ключових підприємств російської космічної галузі. Тут виробляють ракети-носії сімейства "Союз", зокрема "Союз-2.1б".

Саме цими ракетами Росія вже двічі виводила на орбіту супутники "Рассвет" - свій проєкт супутникового угруповання, який має стати аналогом Starlink. Водночас "Союзи" використовують і для запуску інших російських військових супутників.

Підприємство розташоване на території авіабудівного заводу "Авиакор". Фактично це єдиний комплекс виробничих цехів завдовжки близько одного кілометра, де проходить повний цикл складання ракет "Союз".

За попередньою оцінкою, можливий удар міг припасти на західну частину комплексу, де розташована ключова виробнича ділянка та проходять фінальні етапи складання ракет.

Якщо ця інформація підтвердиться, внаслідок атаки могли бути пошкоджені не лише виробничі потужності, а й обладнання та ракети, які вже перебували на середніх або завершальних етапах виробництва.

Що це може означати для космічних програм РФ

Росія після 2022 року здійснювала приблизно по 6-8 запусків "Союз-2.1б" на рік. Ці ракети використовували для різних космічних програм і комерційних місій, однак значну частину запусків становили завдання російського Міноборони.

Тому серйозне пошкодження виробництва може створити проблеми одразу для кількох програм РФ, зокрема для запуску військових супутників та розвитку "Рассвет".

Водночас остаточні висновки робити поки зарано. Для підтвердження масштабу пошкоджень необхідні супутникові знімки.

На можливе використання "Фламінго" натякнув співвласник Fire Point Денис Штілерман, опублікувавши відео запуску ракети. Офіційного підтвердження наразі немає.

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