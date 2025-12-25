ЗСУ уразили морський порт, аеродром та ремонтний підрозділ росіян, - Генштаб
Сили оборони України у ніч на 25 грудня уразили морський порт "Темрюк", аеродром "Майкоп" та ремонтний підрозділ російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"У ході зменшення спроможностей збройних сил Російської Федерації, підрозділи Сил оборони України, завдали удару по інфраструктурі морського порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу.
Морський порт "Темрюк" розташований у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів - зокрема й скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти.
Зазначається, що порт задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.
Також було завдано удару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп (Республіка Адигея, РФ). За попередніми даними, ціль уражено, виникла пожежа. Результати уточнюються.
Окрім цього, підрозділами ударних дронів уражено ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка (ТОТ Донецької області). Результати атаки й ступінь завданих збитків уточнюються.
Також, за уточненими результатами ударів українських дронів у попередній період по аеродрому "Бельбек" (ТОТ українського Криму), підтверджено знищення радіолокаційної станції 96K6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т.
Атаки по території РФ
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вдень 25 грудня російський Новошахтинський нафтопереробний завод вчергове опинився під атакою. На заводі пролунало до 10 вибухів, почалася сильна пожежа. Один з найбільших російських НПЗ виведений з ладу.
Також відомо, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ у порту "Темрюк" та в Оренбурзі.
Окрім того, Сили оборони у ніч на 24 грудня уразили завод з виробництва ракетного пального у РФ, а також базу морських безпілотників і склади з боєприпасами.