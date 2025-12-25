ЗСУ уразили морський порт, аеродром та ремонтний підрозділ росіян, - Генштаб

Сили оборони України у ніч на 25 грудня уразили морський порт "Темрюк", аеродром "Майкоп" та ремонтний підрозділ російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У ході зменшення спроможностей збройних сил Російської Федерації, підрозділи Сил оборони України, завдали удару по інфраструктурі морського порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу.

Морський порт "Темрюк" розташований у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів - зокрема й скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти.

Зазначається, що порт задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Також було завдано удару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп (Республіка Адигея, РФ). За попередніми даними, ціль уражено, виникла пожежа. Результати уточнюються.

Окрім цього, підрозділами ударних дронів уражено ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка (ТОТ Донецької області). Результати атаки й ступінь завданих збитків уточнюються.

Також, за уточненими результатами ударів українських дронів у попередній період по аеродрому "Бельбек" (ТОТ українського Криму), підтверджено знищення радіолокаційної станції 96K6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т.