ВСУ поразили морской порт, аэродром и ремонтное подразделение россиян, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 25 декабря поразили морской порт "Темрюк", аэродром "Майкоп" и ремонтное подразделение российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В ходе уменьшения возможностей вооруженных сил Российской Федерации, подразделения Сил обороны Украины, нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ", - говорится в сообщении.

В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса.

Морской порт "Темрюк" расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Там находится портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов - в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты.

Отмечается, что порт задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Также был нанесен удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (Республика Адыгея, РФ). По предварительным данным, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются.

Кроме этого, подразделениями ударных дронов поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка противника в районе населенного пункта Труженка (ВОТ Донецкой области). Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.

Также, по уточненным результатам ударов украинских дронов в предыдущий период по аэродрому "Бельбек" (ВОТ украинского Крыма), подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96K6, станции связи Р-419 и повреждение РЛС 55Ж6Т.