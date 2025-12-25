ua en ru
ВСУ поразили морской порт, аэродром и ремонтное подразделение россиян, - Генштаб

Четверг 25 декабря 2025 14:12
UA EN RU
ВСУ поразили морской порт, аэродром и ремонтное подразделение россиян, - Генштаб Иллюстративное фото: ВСУ поразили морской порт, аэродром и ремонтное подразделение россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины в ночь на 25 декабря поразили морской порт "Темрюк", аэродром "Майкоп" и ремонтное подразделение российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В ходе уменьшения возможностей вооруженных сил Российской Федерации, подразделения Сил обороны Украины, нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ", - говорится в сообщении.

В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса.

Морской порт "Темрюк" расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Там находится портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов - в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты.

Отмечается, что порт задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Также был нанесен удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (Республика Адыгея, РФ). По предварительным данным, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются.

Кроме этого, подразделениями ударных дронов поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка противника в районе населенного пункта Труженка (ВОТ Донецкой области). Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.

Также, по уточненным результатам ударов украинских дронов в предыдущий период по аэродрому "Бельбек" (ВОТ украинского Крыма), подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96K6, станции связи Р-419 и повреждение РЛС 55Ж6Т.

Атаки по территории РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что днем 25 декабря российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в очередной раз оказался под атакой. На заводе прогремело до 10 взрывов, начался сильный пожар. Один из крупнейших российских НПЗ выведен из строя.

Также известно, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ в порту "Темрюк" и в Оренбурге.

Кроме того, Силы обороны в ночь на 24 декабряпоразили завод по производству ракетного топлива в РФ, а также базу морских беспилотников и склады с боеприпасами.

