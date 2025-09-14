ua en ru
ВСУ поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ: что известно

Воскресенье 14 сентября 2025 06:36
ВСУ поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ: что известно Фото: ВСУ бьют по Черноморскому флоту РФ (Facebook/ mod mil)
Автор: Марина Балабан

Военно-Морские Силы ВСУ в аннексированном Крыму поразили коммуникационный узел Черноморского флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ в Telegram.

В ночь на 11 сентября ВМС ВСУ поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы "Севастополь" во временно оккупированном Крыму.

Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота РФ.

ВСУ планомерно атакуют объекты Черноморского флота России.

Так, 28 августа стало известно, что бойцы ГУР поразили малый ракетный корабль России "Буян-М", который может нести ракеты "Калибр". Он находился в акватории Азовского моря. В рамках операции бойцы ГУР использовали беспилотники. Один из них ударил по системе РЛС корабля, а второй - врезался в борт.

Ранее, во время операции в Черном море ударный морской дрон прорвался в бухту Новороссийска, где базируются остатки российского Черноморского флота. Из-за детонации дрона погибла группа из пяти российских водолазов-разведчиков, которые пытались его поднять и исследовать.

Черноморский флот ВМС Украины
