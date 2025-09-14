ВСУ поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ в Telegram .

В ночь на 11 сентября ВМС ВСУ поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы "Севастополь" во временно оккупированном Крыму.

ВСУ планомерно атакуют объекты Черноморского флота России.

Так, 28 августа стало известно, что бойцы ГУР поразили малый ракетный корабль России "Буян-М", который может нести ракеты "Калибр". Он находился в акватории Азовского моря. В рамках операции бойцы ГУР использовали беспилотники. Один из них ударил по системе РЛС корабля, а второй - врезался в борт.

Ранее, во время операции в Черном море ударный морской дрон прорвался в бухту Новороссийска, где базируются остатки российского Черноморского флота. Из-за детонации дрона погибла группа из пяти российских водолазов-разведчиков, которые пытались его поднять и исследовать.