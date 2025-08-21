Новий удар дронів по Ростовській області: масштабна пожежа на НПЗ у Новошахтинську (відео)
Ростовську область в черговий раз атакували дрони. У Новошахтинську повідомляють про пожежу на нафтопереробному заводі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.
У місті Новошахтинськ Ростовської області повідомляють про пожежу на нафтопереробному заводі після ймовірної атаки невідомих безпілотників.
Так, місцеві жителі розповідають про звуки вибухів у районі заводу, а також викладають в соцмережах фото та відео пожежі.
Російські служби та влада наразі не коментували інцидент, тому точні дані про причини пожежі та її наслідки ще уточнюються.
Попередні атаки на Новошахтинський НПЗ
Як повідомляв раніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, що нафтопереробний завод у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості Російської Федерації.
До речі, нинішня атака - це не перший випадок ураження підприємства дронами. Проте точна кількість ударів раніше не фіксувалася офіційно.
Наприклад, 24 грудня минулого року у мережі з'явились супутникові знімки наслідків атаки на Новошахтинський НПЗ. На знімках відео, що під час атаки згорів щонайменше один резервуар з паливом.