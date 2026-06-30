ЗСУ уразили два мости, якими Росія перекидала окупантів та озброєння

Українські військові уразили автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму. Результати ударів наразі уточнюються.

Росія використовує ці мости для перекидання своїх солдатів, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Також Сили оборони вдарили по пунктах управління безпілотниками ворога у районах Веселої Лопані Бєлгородської області (РФ), Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.

Крім того, під ударом опинився ворожий командно-спостережний пункт у районі Старомлинівки Донецької області.

Наслідки удару по Слов'янському НПЗ

Згідно з результатами оцінки ураження, завданого 28 червня по російському НПЗ "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані, підтверджено знищення чотирьох резервуарів об'ємом 35 тис. м³, пошкодження ще дев'яти резервуарів об'ємом 30 тис. м³, а також установки нафтопереробки.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ", - наголосив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня дрони атакували Слов'янський НПЗ. За свідченнями місцевих жителів, поблизу підприємства пролунало кілька потужних вибухів, після чого на його території спалахнула пожежа.