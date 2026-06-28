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Удар по Слов'янській НПЗ - частина 40-денної операції щодо Росії, - СБУ

15:33 28.06.2026 Нд
2 хв
Нафтопереробний завод у Краснодарському краї зазнав серйозних пошкоджень після атаки
aimg Марія Науменко
Удар по Слов'янській НПЗ - частина 40-денної операції щодо Росії, - СБУ Фото: СБУ підтвердила удар по Слов'янському НПЗ у межах 40-денної операції (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Стратегічні об'єкти російської нафтової галузі залишаються серед головних цілей України. Новий удар став частиною 40-денної операції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними спецслужби, удар по підприємству завдали бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ спільно із Силами безпілотних систем, Головним управлінням розвідки Міноборони та іншими складовими Сил оборони.

У СБУ зазначили, що операція проводилася в межах поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань у рамках 40-денної операції впливу на Росію.

Чому цей НПЗ важливий

Слов'янський НПЗ розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані, більш ніж за 300 кілометрів від державного кордону України.

Підприємство є одним із ключових нафтопереробних заводів Краснодарського краю. Воно виробляє бензин, мазут, суднове паливо та інші нафтопродукти, а також експортує продукцію через порти Чорного моря.

Які наслідки атаки

За інформацією СБУ, після удару виникли займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами та установки первинної переробки нафти.

У спецслужбі наголосили, що Україна й надалі системно уражатиме військові та стратегічні об'єкти в глибокому тилу Росії, позбавляючи її ресурсів для продовження війни.

"Росія має усвідомити просту закономірність: що довше вона веде загарбницьку війну проти України, то вищою буде ціна цієї агресії", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня українські далекобійні дрони уразили одразу два нафтопереробні заводи в Росії - Слов'янський у Краснодарському краї та НПЗ у Ярославській області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такі удари послаблюють ресурси, які працюють на російську воєнну машину.

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Російська Федерація Україна Краснодарский край Служба безпеки України Дрони НПЗ НАФТА
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