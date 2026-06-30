ВСУ поразили два моста, по которым Россия перебрасывала оккупантов и вооружение

В понедельник, 29 июня, и в ночь на сегодняшний день подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Украинские военные поразили автомобильный мост в районе Азовского Запорожской области, а также железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму. Результаты ударов пока уточняются.
Россия использует эти мосты для перебрасывания своих солдат, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Также Силы обороны ударили по пунктам управления беспилотниками врага в районах Веселой Лопани Белгородской области (РФ), Комара в Донецкой области, Мирного, Лугового и Скелек Запорожской области.
Кроме того, под ударом оказался вражеский командно-наблюдательный пункт в районе Старомлиновки Донецкой области.
Согласно результатам оценки поражения, нанесенного 28 июня по российскому НПЗ "Славянский" в Славянске-на-Кубани, подтверждено уничтожение четырех резервуаров объемом 35 тыс. м3, повреждение еще девяти резервуаров объемом 30 тыс. м3, а также установки нефтепереработки.
"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ", - подчеркнул Генштаб ВСУ.
Напомним, в ночь на 28 июня дроны атаковали Славянский НПЗ. По свидетельству местных жителей, вблизи предприятия раздалось несколько мощных взрывов, после чего на его территории вспыхнул пожар.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное поражение этого НПЗ. Он отметил, что украинские защитники "очень метко начали День Конституции Украины".
В СБУ сообщили, что удар по Славянскому НПЗ был осуществлен в рамках задач, определенных президентом, как часть 40-дневной операции по влиянию на Россию.