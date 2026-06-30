ВСУ поразили два моста, по которым Россия перебрасывала оккупантов и вооружение

Украинские военные поразили автомобильный мост в районе Азовского Запорожской области, а также железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму. Результаты ударов пока уточняются.

Россия использует эти мосты для перебрасывания своих солдат, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также Силы обороны ударили по пунктам управления беспилотниками врага в районах Веселой Лопани Белгородской области (РФ), Комара в Донецкой области, Мирного, Лугового и Скелек Запорожской области.

Кроме того, под ударом оказался вражеский командно-наблюдательный пункт в районе Старомлиновки Донецкой области.

Последствия удара по Славянскому НПЗ

Согласно результатам оценки поражения, нанесенного 28 июня по российскому НПЗ "Славянский" в Славянске-на-Кубани, подтверждено уничтожение четырех резервуаров объемом 35 тыс. м3, повреждение еще девяти резервуаров объемом 30 тыс. м3, а также установки нефтепереработки.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ", - подчеркнул Генштаб ВСУ.

Напомним, в ночь на 28 июня дроны атаковали Славянский НПЗ. По свидетельству местных жителей, вблизи предприятия раздалось несколько мощных взрывов, после чего на его территории вспыхнул пожар.