Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЗСУ уразили аеродром у російській Адигеї: Генштаб розповів про наслідки удару

13:37 14.03.2026 Сб
2 хв
Чи серйозні пошкодження?
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ уразили аеродром Майкоп у російській Адигеї (Getty Images)

Сили оборони України уразили аеродром "Майкоп" у російській Республіці Адигея. Є влучання по об’єктах інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: По заводу у Брянську прилетіли Storm Shadow: Генштаб показав епічне відео удару

"У рамках протидії застосування оперативно-тактичній авіації противника нещодавно уражено інфраструктуру військового аеродрому "Майкоп" (Республіка Адигея, РФ)", - йдеться в повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ

За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, 10 березня Сили оборони України завдали успішних ударів ракетами Storm Shadow по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у російському Брянську.

11 березня та в ніч на 12 березня Сили оборони завдали потужних ударів по військових об’єктах російських окупантів.

Також українські захисники 8 березня і в ніч на 9 березня завдали серії успішних ударів по об'єктах російських окупантів. Сили оборони України атакували РЛС зі складу ЗРК С-300 та ракетний комплекс "Бук-М3".

Крім того, українські захисники знищили ракетами ATACMS і SCALP базу зберігання, підготовки та запуску БПЛА типу "Шахед" у районі Донецького аеропорту.

Окрім ліквідації стартового майданчика дронів-камікадзе, ЗСУ вразили пункт управління БПЛА на Луганщині та низку артилерійських позицій ворога на Донеччині.

Також раніше українське військове командування офіційно підтвердило, що внаслідок удару по Воткінському заводу, де виробляють ракети "Іскандер-М", "Орєшнік", "Тополь-М" і не тільки, були руйнування в одному з цехів.

