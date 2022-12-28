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На ЗСУ. В Україні можуть ввести новий вид податку

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Середа 28 грудня 2022 14:46
На ЗСУ. В Україні можуть ввести новий вид податку Фото: заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні розглядають можливість введення нового виду податків, що піде на фінансування Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що наразі Україна знаходиться у стані війни, яку потрібно фінансувати лише нам. Так, всі військові видатки бюджету фінансуються виключно за рахунок платників податків.

"Тому, будем розглядати питання введення певного податку на Збройні сили, формулу його проговорюємо, аналізуємо зараз. Але будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривня, яку він не заплатив - це кошти, які були забрані у наших військових", - сказав Шурма.

Нагадаємо, Шурма продовжує наполягати на податковій реформі "10-10-10", що передбачає зниження до 10% ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб.

Окрім того, у Меморандумі з МВФ українська влада зобов'язалася працювати над тим, аби повернути податкову систему на довоєнний рівень.

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Офіс президента ВСУ
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