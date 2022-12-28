На ВСУ. В Украине могут ввести новый вид налога

В Украине рассматривается возможность введения нового вида налогов, который пойдет на финансирование Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что сейчас Украина находится в состоянии войны, которую нужно финансировать только нам. Так, все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков.

"Поэтому будем рассматривать вопрос введения определенного налога на Вооруженные силы, формулу его проговариваем, анализируем сейчас. Но любой плательщик должен понимать, что каждая гривна, которую он не заплатил - это средства, которые были изъяты у наших военных", - сказал Шурма.

Напомним, Шурма продолжает настаивать на налоговой реформе "10-10-10", которая предусматривает снижение до 10% ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц.

Кроме того, в Меморандуме с МВФ украинские власти обязались работать над тем, чтобы вернуть налоговую систему на довоенный уровень.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.