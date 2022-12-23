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Реформа "10-10-10": у Зеленського хочуть переконати МВФ та Раду знизити податки

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Україна, П'ятниця 23 грудня 2022 11:01
Реформа "10-10-10": у Зеленського хочуть переконати МВФ та Раду знизити податки Фото: заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма продовжує наполягати на податковій реформі "10-10-10", де йдеться про зниження до 10% ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб.

Про це Шурма сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми абсолютно не відступали від тих базових принципів, які закладаємо у нашу реформу. Ми дуже активно над нею працюємо і справді плануємо реалізувати", - повідомив він.

При цьому він визнав, що українська влада безумовно усі має узгодити з міжнародними партнерами, "бо об'єктивно сьогодні вони допомагають закривати дефіцит бюджету".

Шурма хотів був до березня остаточно визначити, якою буде ця реформа та погодити її з МВФ та з парламентом.

"Ми зараз цим активно і займаємося. На жаль, МВФ поводиться досить догматично з цього питання. Вони не дуже хочуть розуміти всі складнощі, які є з інфраструктурою оптимізації податків в Україні, і що фіскальними методами перемогти це практично неможливо. Тому постараємося їх переконати. І ми розуміємо, що маємо це зробити протягом першого кварталу наступного року", - розповів чиновник з Офісу президента.

При цьому він упевнений, що абсолютна більшість депутатів підтримає "цю концепцію".

"Безумовно, є позиція голови податкового комітету (Данила Гетманцева, - ред.) та окремих інших депутатів, які мають свою думку. Вони мають на це право. Ми знаходимо якийсь компроміс", - повідомив Шурма.

Нагадаємо, у Меморандумі з МВФ українська влада зобов'язалася працювати над тим, щоб повернути податкову систему на довоєнний рівень. Про податкову реформу не йдеться.

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МВФ Офіс президента
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