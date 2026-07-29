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ЗСУ ударили по НПЗ із топ-5 найбільших у РФ і базі катерів в Криму (відео)

11:05 29.07.2026 Ср
2 хв
Це ще не весь список уражених цілей
aimg Юлія Капітонова
Фото: ЗСУ знову уразили Рязанський НПЗ (wikimedia.org)

Минулої ночі Сили оборони України успішно відпрацювали по низці важливих російських об'єктів. Цього разу ворог не зміг відбити атаки на Рязанський НПЗ, місце базування катерів у Криму, а також РЛС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Однією з ключових цілей для Сил оборони став Рязанський нафтопереробний завод, що розташований у Рязанській області РФ.

Варто зазначити, що йдеться про один із найбільших НПЗ у країні-агресорці.

"Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території росії "Черная Искра" уразили Рязанський НПЗ", - заявили в ССО.

Як пояснили в Генштабі ЗСУ, потужність заводу сягає близько 17 млн тонн нафти на рік.

"Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ", - вказано у звіті.

Внаслідок влучання на заводі почалася масштабна пожежа.

Ба більше, під удар ЗСУ також потрапило місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ. Цього разу гучні вибухи гриміли в районі Міжводного, що в окупованому Криму.

Зазначений об'єкт Росія використовує для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів. Саме вони здійснюють патрулювання, охорону узбережжя, логістичне забезпечення та виконують інші завдання в інтересах ворога.

Окрім того, Сили оборони завдали удару по радіолокаційній станції армії РФ у районі Почепа, що на Брянщині.

Також минулої ночі ЗСУ атакували:

  • місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у Донецьку;
  • склад матеріально-технічних засобів у Портівському;
  • автомобільний міст у районі Виселок Донецької області.
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КримНПЗЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниАтака дронів