ЗСУ ударили по НПЗ із топ-5 найбільших у РФ і базі катерів в Криму (відео)

Однією з ключових цілей для Сил оборони став Рязанський нафтопереробний завод, що розташований у Рязанській області РФ.

Варто зазначити, що йдеться про один із найбільших НПЗ у країні-агресорці.

"Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території росії "Черная Искра" уразили Рязанський НПЗ", - заявили в ССО.

Як пояснили в Генштабі ЗСУ, потужність заводу сягає близько 17 млн тонн нафти на рік.

"Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ", - вказано у звіті.

Внаслідок влучання на заводі почалася масштабна пожежа.

Ба більше, під удар ЗСУ також потрапило місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ. Цього разу гучні вибухи гриміли в районі Міжводного, що в окупованому Криму.

Зазначений об'єкт Росія використовує для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів. Саме вони здійснюють патрулювання, охорону узбережжя, логістичне забезпечення та виконують інші завдання в інтересах ворога.

Окрім того, Сили оборони завдали удару по радіолокаційній станції армії РФ у районі Почепа, що на Брянщині.

Також минулої ночі ЗСУ атакували: