Драпатий розкрив своє бачення перемоги України над Росією
Перемога України у війні з Росією передбачає чіткий алгоритм дій, зокрема посилення операцій у різних доменах і застосування асиметричних підходів.
З такою заявою виступив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ.
29 липня Драпатий провів першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.
Під час бесіди український головнокомандувач розповів колезі про своє бачення перемоги України у війні з Росією.
За словами Драпатого, на нинішньому етапі вкрай важливо:
- посилити операції в різних доменах;
- не допускати інфільтрації противника в смуги української оборони;
- масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження ворога;
- надалі розвивати армійські корпуси та збільшувати їхню автономію.
"Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат і знизити економічні спроможності Москви. Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології", - наголосив Драпатий.
Окрім того, він висловив вдячність генералу Гринкевичу за його особисті зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами ППО.
Також головком згадав про важливий внесок у посилення ЗСУ з боку президента США Дональда Трампа та очільника Пентагону Піта Гегсета. Насамперед ідеться про військову допомогу Україні в межах Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
До речі, нещодавно джерела РБК-Україна розповіли, хто міг стати новим головкомом замість Драпатого.
Також стало відомо, що Сили оборони вдарили по великому російському комбінату в Удмуртії.
Окрім того, з'ясувалося, скільки українців насправді підтримують звільнення Сирського.