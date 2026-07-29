ВСУ ударили по НПЗ из топ-5 крупнейших в РФ и базе катеров в Крыму (видео)

Минувшей ночью Силы обороны Украины успешно отработали по ряду важных российских объектов. В этот раз враг не смог отразить атаки на Рязанский НПЗ, место базирования катеров в Крыму, а также РЛС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
Одной из ключевых целей для сил обороны стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Рязанской области РФ.
Следует отметить, что речь идет об одном из крупнейших НПЗ в стране-агрессоре.
"Подразделения Deep Strike Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением на территории России "Черная Искра" поразили Рязанский НПЗ", - заявили в ССО.
Как пояснили в Генштабе ВСУ, мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.
"Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ", - указано в отчете.
В результате попадания на заводе начался масштабный пожар.
Более того, под удар ВСУ также попало место базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ. В этот раз громкие взрывы гремели в районе Межводного в оккупированном Крыму.
Указанный объект Россия использует для технического обслуживания и обеспечения скоростных катеров. Именно они осуществляют патрулирование, побережье, логистическое обеспечение и выполняют другие задачи в интересах врага.
Кроме того, Силы обороны нанесли удар по радиолокационной станции армии РФ в районе Почепа на Брянщине.
Также минувшей ночью ВСУ атаковали:
К слову, недавно стало известно, что ВСУ ударили по большому российскому комбинату в Удмуртии.
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