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ВСУ ударили по НПЗ из топ-5 крупнейших в РФ и базе катеров в Крыму (видео)

11:05 29.07.2026 Ср
2 мин
Это еще не весь список пораженных целей
aimg Юлия Капитонова
Фото: ВСУ снова поразили Рязанский НПЗ (wikimedia.org)

Минувшей ночью Силы обороны Украины успешно отработали по ряду важных российских объектов. В этот раз враг не смог отразить атаки на Рязанский НПЗ, место базирования катеров в Крыму, а также РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Одной из ключевых целей для сил обороны стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Рязанской области РФ.

Следует отметить, что речь идет об одном из крупнейших НПЗ в стране-агрессоре.

"Подразделения Deep Strike Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением на территории России "Черная Искра" поразили Рязанский НПЗ", - заявили в ССО.

Как пояснили в Генштабе ВСУ, мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

"Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ", - указано в отчете.

В результате попадания на заводе начался масштабный пожар.

Более того, под удар ВСУ также попало место базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ. В этот раз громкие взрывы гремели в районе Межводного в оккупированном Крыму.

Указанный объект Россия использует для технического обслуживания и обеспечения скоростных катеров. Именно они осуществляют патрулирование, побережье, логистическое обеспечение и выполняют другие задачи в интересах врага.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по радиолокационной станции армии РФ в районе Почепа на Брянщине.

Также минувшей ночью ВСУ атаковали:

  • место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА в Донецке;
  • склад материально-технических средств в Портовском;
  • автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области.

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