ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже 500 окупантів, 13 терористів здались у полон

Протягом минулої доби, 28 жовтня, українські воїни знищили ще майже 500 терористів на Таврійському напрямку. 13 окупантів вирішили здатись в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

На напрямку ворог:

завдав 7 авіаударів;

провів 51 бойове зіткнення;

здійснив 759 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Терористи й надалі намагаються оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону. Ворог безуспішно наступав в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області. ЗСУ відбили більше 15 атак.

Мар'їнський напрямок

Ворог намагався наступати в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

Шахтарський напрямок

ЗСУ відбили усі ворожі атаки поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Досягнення наших військових

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.

Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1217 вогневих завдань. Втрати ворога склали 489 осіб, зокрема 13 терористів здалися в полон.

Також було знищено 25 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

8 танків;

3 ББМ;

10 БпЛА;

4 автомобілі.

"Також знищено 5 складів боєприпасів", - пише пресслужба.

Втрати ворога у війні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували близько 660 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 299 тисяч одиниць особового складу.