ЗСУ знищили більше 299 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 28 жовтня, українські військові ліквідували ще 660 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 299 080 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 299 080 (+660) осіб ліквідовано;

танків - 5175 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 9758 (+9) од.;

артилерійських систем - 7188 (+8) од.;

РСЗВ - 834 (+0) од.;

засоби ППО - 558 (+0) од.;

літаків - 320 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5399 (+0) од.;

крилаті ракети - 1544 (+3) од.;

кораблі/катери - 20 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9532 (+8) од.;

спеціальна техніка - 1012 (+1) од.

Фото: втрати ворога станом на 29.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як розповідала речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, наші воїни проводять невказані бойові операції на різних "підходящих" ділянках фронту на херсонському напрямку. Зокрема військові знищують російські позиції та наглядові посади на островах дельти річки Дніпро.

Тим часом ворог нещодавно суттєво активізував наступ на Авдіївку. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, втрати терористів з початку їх контрнаступу склали вже близько 4 тисяч одиниць особового складу.