ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти 500 оккупантов, 13 террористов сдались в плен
За прошедшие сутки, 28 октября, украинские воины уничтожили еще почти 500 террористов на Таврическом направлении. 13 оккупантов решили сдаться в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления.
На направлении враг:
- нанес 7 авиаударов;
- провел 51 боевое столкновение;
- совершил 759 артобстрелов.
Авдеевское направление
Террористы продолжают пытаться окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону. Враг безуспешно наступал в районах Керамика, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области. ВСУ отбили более 15 атак.
Марьинское направление
Враг пытался наступать в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили более 20 атак врага.
Шахтерское направление
ВСУ отбили все вражеские атаки вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
Враг пытался восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.
Достижения наших военных
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1217 огневых задач. Потери врага составили 489 человек, в том числе 13 террористов сдались в плен.
Также было уничтожено 25 единиц военной техники врага, в частности:
- 8 танков;
- 3 ББМ;
- 10 БпЛА;
- 4 автомобиля.
"Также уничтожено 5 складов боеприпасов", - пишет пресс-служба.
Потери врага в войне
Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали около 660 российских террористов. С начала войны Россия потеряла уже около 299 тысяч единиц личного состава.
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