ЗСУ на Таврійському напрямку знищили за добу майже 20 одиниць техніки ворога

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати російським загарбникам відчутних втрат у живій силі та техніці. Так, за минулу добу на цій ділянці фронту було ліквідовано кілька бронемашин, артилерійських систем та безпілотників окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Офіцер зазначив, що загалом у цьому районі артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 791 вогневе завдання.
"За останню добу втрати ворога склали 196 осіб (безповоротні - 57, поранені - 138)", - розповів він.
Противник втратив 19 одиниць військової техніки, а саме:
Разом з тим, за минулу добу війська РФ 15 разів атакували позиції українських захисників на Таврійському напрямку, і здійснили 535 обстрілів, завдавши 15 авіаударів.
Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 16 вересня, українські воїни минулої доби ліквідували 350 російських терористів. Таким чином, загальні втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення в Україну склали вже 271 790 солдатів.
Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Тарнавський інформував, що на Таврійському напрямку за минулу добу наші військові здійснили 1119 вогневих завдань, та знищили 25 одиниць ворожої техніки.
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