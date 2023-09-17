ВСУ на Таврическом направлении уничтожили за сутки почти 20 единиц техники врага

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить российским захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике. Так, за минувшие сутки на этом участке фронта были ликвидированы несколько бронемашин, артиллерийских систем и беспилотников оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
Офицер отметил, что всего в этом районе артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 791 огневую задачу.
"За последние сутки потери врага составили 196 человек (безвозвратные - 57, раненые - 138)", - рассказал он.
Противник потерял 19 единиц военной техники, а именно:
Вместе с тем всего за прошедшие сутки войска РФ 15 раз атаковали позиции украинских защитников на Таврическом направлении, и совершили 535 обстрелов, нанесли 15 авиаударов.
Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 16 сентября, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 350 российских террористов. Таким образом, общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили уже 271 790 солдат.
Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Тарнавский информировал, что на Таврическом направлении за прошедшие сутки наши военные осуществили 1119 огневых задач, и уничтожили 25 единиц вражеской техники.
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