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ЗСУ за добу знищили 25 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку

П'ятниця 15 вересня 2023 12:40
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ЗСУ за добу знищили 25 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Таврійському напрямку, протягом минулої доби, українські військові здійснили 1119 вогневих завдань. Знищили 25 одиниць ворожої техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Російські терористи протягом доби 14 разів атакували наші позиції. Зокрема здійснили 738 обстрілів та завдали 22 авіаудари.

Втрати ворога склали 165 осіб, серед яких:

  • ліквідовано 41 терориста;
  • поранено - 124.

Також наші воїни знищили 25 одиниць ворожої техніки, серед якої:

  • 5 танків;
  • 2 ББМ;
  • 7 артилерійських систем та мінометів;
  • 5 БпЛА;
  • 6 одиниць автомобільної техніки.

"Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога", - додав Тарнавський.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, наші воїни, протягом минулої доби, 14 вересня, ліквідували 470 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 271440 одиниць особового складу.

Також минулої ночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію. Захисники дронами та ракетами знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.

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