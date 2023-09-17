ЗСУ на Таврійському напрямку знищили за добу майже 20 одиниць техніки ворога

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати російським загарбникам відчутних втрат у живій силі та техніці. Так, за минулу добу на цій ділянці фронту було ліквідовано кілька бронемашин, артилерійських систем та безпілотників окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Офіцер зазначив, що загалом у цьому районі артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 791 вогневе завдання.

"За останню добу втрати ворога склали 196 осіб (безповоротні - 57, поранені - 138)", - розповів він.

Противник втратив 19 одиниць військової техніки, а саме:

2 ББМ,

2 артилерійські системи та міномети,

13 БпЛА,

1 одиниця автомобільної техніки,

1 одиниця спеціальної техніки.

Разом з тим, за минулу добу війська РФ 15 разів атакували позиції українських захисників на Таврійському напрямку, і здійснили 535 обстрілів, завдавши 15 авіаударів.

Втрати Росармії в Україні

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 16 вересня, українські воїни минулої доби ліквідували 350 російських терористів. Таким чином, загальні втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення в Україну склали вже 271 790 солдатів.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Тарнавський інформував, що на Таврійському напрямку за минулу добу наші військові здійснили 1119 вогневих завдань, та знищили 25 одиниць ворожої техніки.