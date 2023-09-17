ВСУ на Таврическом направлении уничтожили за сутки почти 20 единиц техники врага
Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить российским захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике. Так, за минувшие сутки на этом участке фронта были ликвидированы несколько бронемашин, артиллерийских систем и беспилотников оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
Офицер отметил, что всего в этом районе артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 791 огневую задачу.
"За последние сутки потери врага составили 196 человек (безвозвратные - 57, раненые - 138)", - рассказал он.
Противник потерял 19 единиц военной техники, а именно:
- 2 ББМ,
- 2 артиллерийские системы и минометы,
- 13 БпЛА,
- 1 единица автомобильной техники,
- 1 единица специальной техники.
Вместе с тем всего за прошедшие сутки войска РФ 15 раз атаковали позиции украинских защитников на Таврическом направлении, и совершили 535 обстрелов, нанесли 15 авиаударов.
Потери Росармии в Украине
Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 16 сентября, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 350 российских террористов. Таким образом, общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили уже 271 790 солдат.
Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Тарнавский информировал, что на Таврическом направлении за прошедшие сутки наши военные осуществили 1119 огневых задач, и уничтожили 25 единиц вражеской техники.
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