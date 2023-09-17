ВСУ на Таврическом направлении уничтожили за сутки почти 20 единиц техники врага

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить российским захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике. Так, за минувшие сутки на этом участке фронта были ликвидированы несколько бронемашин, артиллерийских систем и беспилотников оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Офицер отметил, что всего в этом районе артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 791 огневую задачу.

"За последние сутки потери врага составили 196 человек (безвозвратные - 57, раненые - 138)", - рассказал он.

Противник потерял 19 единиц военной техники, а именно:

2 ББМ,

2 артиллерийские системы и минометы,

13 БпЛА,

1 единица автомобильной техники,

1 единица специальной техники.

Вместе с тем всего за прошедшие сутки войска РФ 15 раз атаковали позиции украинских защитников на Таврическом направлении, и совершили 535 обстрелов, нанесли 15 авиаударов.

Потери Росармии в Украине

Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 16 сентября, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 350 российских террористов. Таким образом, общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили уже 271 790 солдат.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Тарнавский информировал, что на Таврическом направлении за прошедшие сутки наши военные осуществили 1119 огневых задач, и уничтожили 25 единиц вражеской техники.