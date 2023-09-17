ua en ru
Вс, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили за сутки почти 20 единиц техники врага

Воскресенье 17 сентября 2023 00:45
UA EN RU
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили за сутки почти 20 единиц техники врага Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить российским захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике. Так, за минувшие сутки на этом участке фронта были ликвидированы несколько бронемашин, артиллерийских систем и беспилотников оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Офицер отметил, что всего в этом районе артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 791 огневую задачу.

"За последние сутки потери врага составили 196 человек (безвозвратные - 57, раненые - 138)", - рассказал он.

Противник потерял 19 единиц военной техники, а именно:

  • 2 ББМ,
  • 2 артиллерийские системы и минометы,
  • 13 БпЛА,
  • 1 единица автомобильной техники,
  • 1 единица специальной техники.

Вместе с тем всего за прошедшие сутки войска РФ 15 раз атаковали позиции украинских защитников на Таврическом направлении, и совершили 535 обстрелов, нанесли 15 авиаударов.

Потери Росармии в Украине

Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 16 сентября, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 350 российских террористов. Таким образом, общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили уже 271 790 солдат.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Тарнавский информировал, что на Таврическом направлении за прошедшие сутки наши военные осуществили 1119 огневых задач, и уничтожили 25 единиц вражеской техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Рада может принять Госбюджет-2024 раньше крайнего срока, - Корниенко
Рада может принять Госбюджет-2024 раньше крайнего срока, - Корниенко
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна