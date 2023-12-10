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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше 300 росіян та майже 10 одиниць техніки

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше 300 росіян та майже 10 одиниць техніки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 9 грудня, українські військові знищили ще 337 російських терористів на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 6 авіаударів; 
  • провів 33 бойових зіткнення; 
  • здійснив 512 артобстрілів. 

Авдіївський напрямок 

Сили оборони успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського.

Мар'їнський напрямок 

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки - відбито 8 атак.

Шахтарський напрямок 

Захисники відбили 2 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок 

На Запоріжжі відбито 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного.

Досягнення наших військових 

"На Мелітопольському напрямку, сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - пише пресслужба. 

Зокрема ЗСУ знищили 9 одиниць військової техніки ворога, у тому ж числі: 

  • 5 ББМ;
  • 1 артсистему. 

"Також було знищено склад боєприпасів та 2 склади з пально-мастильними матеріалами. Ще 5 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 грудня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 338 820 військових.

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