RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 300 россиян и около 10 единиц техники

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 300 россиян и около 10 единиц техники (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 9 декабря, украинские военные уничтожили еще 337 российских террористов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг 

  • нанес 6 авиаударов; 
  • провел 33 боевых столкновения; 
  • совершил 512 артобстрелов. 

Авдеевское направление 

Силы обороны успешно отбили 19 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки и в районах Авдеевки, Тоненького и Первомайского.

Марьинское направление 

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки - отражено 8 атак.

Шахтерское направление 

Защитники отбили 2 атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление 

На Запорожье отражено 3 атаки врага в районах Новопокровки и западнее Роботино.

Достижения наших военных 

"На Мелитопольском направлении, силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - пишет пресс-служба. 

В частности ВСУ уничтожили 9 единиц военной техники врага, в том же числе: 

  • 5 ББМ;
  • 1 артсистему. 

"Также был уничтожен склад боеприпасов и 2 склада с горюче-смазочными материалами. Еще 5 единиц техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 декабря, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 338 820 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине