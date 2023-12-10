ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 300 россиян и около 10 единиц техники

За прошедшие сутки, 9 декабря, украинские военные уничтожили еще 337 российских террористов на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
Авдеевское направление
Силы обороны успешно отбили 19 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки и в районах Авдеевки, Тоненького и Первомайского.
Марьинское направление
Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки - отражено 8 атак.
Шахтерское направление
Защитники отбили 2 атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
На Запорожье отражено 3 атаки врага в районах Новопокровки и западнее Роботино.
Достижения наших военных
"На Мелитопольском направлении, силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - пишет пресс-служба.
В частности ВСУ уничтожили 9 единиц военной техники врага, в том же числе:
"Также был уничтожен склад боеприпасов и 2 склада с горюче-смазочными материалами. Еще 5 единиц техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 декабря, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 338 820 военных.
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