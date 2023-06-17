ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше п'яти ворожих рот
Українські воїни протягом доби виконали 1794 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили більше п'яти рот росіян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Як пише Тарнавський, активна робота наших воїнів на Таврійському напрямку продовжується. Є успіхи й просування.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1794 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти рот", - пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
Загалом було знищено й пошкоджено 88 одиниць озброєння і військової техніки росіян, зокрема:
- вертоліт Ка-52;
- 11 танків;
- 20 одиниць БМП;
- 2 БТР;
- 3 гаубиці 2А65 "Мста-С";
- гаубиця 2А65 "Мста-Б";
- БпЛА "Zala";
- БпЛА "Shahed-136";
- БпЛА "Орлан-10";
- БМ-21 "Град";
- РЕБ "Житель";
- 4 САУ "Акація";
- САУ "Гвоздика";
- система залпового вогню "Солнцепьок".
"Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога", - додає Тарнавський.
Втрати Росії у війні проти України
Згідно з останніми даними, станом на ранок 17 червня, Російська Федерація втратила близько 219 170 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 670 російських солдатів.
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