Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше п'яти ворожих рот (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські воїни протягом доби виконали 1794 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили більше п'яти рот росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Як пише Тарнавський, активна робота наших воїнів на Таврійському напрямку продовжується. Є успіхи й просування. "Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1794 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти рот", - пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Загалом було знищено й пошкоджено 88 одиниць озброєння і військової техніки росіян, зокрема: вертоліт Ка-52;

11 танків;

20 одиниць БМП;

2 БТР;

3 гаубиці 2А65 "Мста-С";

гаубиця 2А65 "Мста-Б";

БпЛА "Zala";

БпЛА "Shahed-136";

БпЛА "Орлан-10";

БМ-21 "Град";

РЕБ "Житель";

4 САУ "Акація";

САУ "Гвоздика";

система залпового вогню "Солнцепьок". "Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога", - додає Тарнавський. Втрати Росії у війні проти України Згідно з останніми даними, станом на ранок 17 червня, Російська Федерація втратила близько 219 170 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 670 російських солдатів.