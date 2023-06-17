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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше п'яти ворожих рот

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Субота 17 червня 2023 13:20
ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше п'яти ворожих рот Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше п'яти ворожих рот (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни протягом доби виконали 1794 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили більше п'яти рот росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Як пише Тарнавський, активна робота наших воїнів на Таврійському напрямку продовжується. Є успіхи й просування.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1794 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти рот", - пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Загалом було знищено й пошкоджено 88 одиниць озброєння і військової техніки росіян, зокрема:

  • вертоліт Ка-52;
  • 11 танків;
  • 20 одиниць БМП;
  • 2 БТР;
  • 3 гаубиці 2А65 "Мста-С";
  • гаубиця 2А65 "Мста-Б";
  • БпЛА "Zala";
  • БпЛА "Shahed-136";
  • БпЛА "Орлан-10";
  • БМ-21 "Град";
  • РЕБ "Житель";
  • 4 САУ "Акація";
  • САУ "Гвоздика";
  • система залпового вогню "Солнцепьок".

"Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога", - додає Тарнавський.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 17 червня, Російська Федерація втратила близько 219 170 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 670 російських солдатів.

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