ЗСУ знищили 670 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 219 170 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 219 170 (+670) осіб ліквідовано;
- танків - 3977 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 7706 (+23) од.;
- артилерійських систем - 3834 (+22) од.;
- РСЗВ - 609 (+3) од.;
- засоби ППО - 364 (+0) од.;
- літаків - 314 (+0) од.;
- гелікоптерів - 302 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3364 (+7) од.;
- крилаті ракети - 1211 (+12) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6557 (+38) од.;
- спеціальна техніка - 520 (+1) од.;
Фото: ЗСУ знищили 670 окупантів й більше десятка танків (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському напрямках.
Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.
Тим часом українські військові витісняють російські війська з позицій в районі Бахмута. Зокрема герої мають успіхи на кордоні Запорізької та Донецької областей.
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