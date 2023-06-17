ЗСУ знищили 670 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 219 170 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 219 170 (+670) осіб ліквідовано;

танків - 3977 (+12) од.;

бойових броньованих машин - 7706 (+23) од.;

артилерійських систем - 3834 (+22) од.;

РСЗВ - 609 (+3) од.;

засоби ППО - 364 (+0) од.;

літаків - 314 (+0) од.;

гелікоптерів - 302 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3364 (+7) од.;

крилаті ракети - 1211 (+12) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6557 (+38) од.;

спеціальна техніка - 520 (+1) од.; Фото: ЗСУ знищили 670 окупантів й більше десятка танків (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на: Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Тим часом українські військові витісняють російські війська з позицій в районі Бахмута. Зокрема герої мають успіхи на кордоні Запорізької та Донецької областей.