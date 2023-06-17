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ЗСУ знищили 670 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ

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Субота 17 червня 2023 08:11
ЗСУ знищили 670 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили 670 окупантів й більше десятка танків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 219 170 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 219 170 (+670) осіб ліквідовано;
  • танків - 3977 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 7706 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 3834 (+22) од.;
  • РСЗВ - 609 (+3) од.;
  • засоби ППО - 364 (+0) од.;
  • літаків - 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 302 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3364 (+7) од.;
  • крилаті ракети - 1211 (+12) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6557 (+38) од.;
  • спеціальна техніка - 520 (+1) од.;

ЗСУ знищили 670 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили 670 окупантів й більше десятка танків (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Тим часом українські військові витісняють російські війська з позицій в районі Бахмута. Зокрема герої мають успіхи на кордоні Запорізької та Донецької областей.

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