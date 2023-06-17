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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более пяти вражеских рот

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Суббота 17 июня 2023 13:20
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более пяти вражеских рот Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более пяти вражеских рот (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины в течение суток выполнили 1794 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили и ранили более пяти рот россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Как пишет Тарнавский, активная работа наших воинов на Таврическом направлении продолжается. Есть успехи и продвижения.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1794 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот", - пишет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

В общей сложности было уничтожено и повреждено 88 единиц вооружения и военной техники россиян, в частности:

  • вертолет Ка-52;
  • 11 танков;
  • 20 единиц БМП;
  • 2 БТР;
  • 3 гаубицы 2А65 "Мста-С";
  • гаубица 2А65 "Мста-Б";
  • БПЛА "Zala";
  • БПЛА "Shahed-136";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • БМ-21 "Град";
  • РЭБ "Житель";
  • 4 САУ "Акация";
  • САУ "Гвоздика";
  • система залпового огня "Солнцепок".

"Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага", - добавляет Тарнавский.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 17 июня, Российская Федерация потеряла около 219 170 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 670 русских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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