ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 91 одиницю техніки ворога: яка ситуація

Протягом минулої доби, 24 січня, українські військові ліквідували 343 російських окупанти й знищили 91 одиницю військової техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Військові відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.
Шахтарський напрямок
Відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.
Запорізький напрямок
Військові відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Втрати ворога у живій силі склали 343 особи. Також наші військові знищили 91 одиницю техніки ворога, не враховуючи БпЛА. Зокрема:
"Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів та ще 3 інших важливих об’єкти противника. Нейтралізовано або знищено 242 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 24 січня, українські воїни ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 379 610 військових.
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