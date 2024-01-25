Чергова вдала доба. РФ втратила 950 окупантів та майже 200 одиниць техніки

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 25 січня (facebook com MinistryofDefence UA)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 25 січня, склали 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 379 610 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 42 ББМ та 59 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 379610 (+950) осіб ліквідовано;

танків - 6257 (+30) од.;

бойових броньованих машин - 11621 (+42) од.;

артилерійських систем - 9067 (+59) од.;

РСЗВ - 972 (+1) од.;

засоби ППО - 660 (+1) од.;

літаків – 331 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+35) од.;

крилаті ракети - 1844 (+2) од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12044 (+39) од.;

спеціальна техніка - 1420 (+4) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, ЗСУ відбили 7 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника.