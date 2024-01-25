ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 91 единицу техники врага: какая ситуация

За прошедшие сутки, 24 января, украинские военные ликвидировали 343 российских оккупанта и уничтожили 91 единицу военной техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
Авдеевское направление
Военные отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.
Шахтерское направление
Отбито 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
Военные отбили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери врага в живой силе составили 343 человека. Также наши военные уничтожили 91 единицу техники врага, не считая БпЛА. В частности:
"Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов и еще 3 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 242 БПЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 января, украинские воины ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 379 610 военных.
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