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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 91 единицу техники врага: какая ситуация

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 91 единицу техники врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 24 января, украинские военные ликвидировали 343 российских оккупанта и уничтожили 91 единицу военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг 

  • нанес 32 авиационных удара;
  • провел 24 боевых столкновения;
  • совершил 905 артобстрелов.

Авдеевское направление 

Военные отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление 

ВСУ продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.

Шахтерское направление 

Отбито 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление 

Военные отбили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов 

Потери врага в живой силе составили 343 человека. Также наши военные уничтожили 91 единицу техники врага, не считая БпЛА. В частности: 

  • 18 танков; 
  • 27 ББМ;
  • 28 артсистем;
  • 1 ПТРК;
  • 1 средство ПВО;
  • 14 автомобилей;
  • 2 единицы специальной техники.

"Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов и еще 3 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 242 БПЛА различных типов", - добавляет пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 января, украинские воины ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 379 610 военных.

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