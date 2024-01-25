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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 91 одиницю техніки ворога: яка ситуація

Четвер 25 січня 2024 12:23
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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 91 одиницю техніки ворога: яка ситуація Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 91 одиницю техніки ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 24 січня, українські військові ліквідували 343 російських окупанти й знищили 91 одиницю військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 32 авіаційних удари;
  • провів 24 бойових зіткнення;
  • здійснив 905 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Військові відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

Шахтарський напрямок

Відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Військові відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Втрати ворога у живій силі склали 343 особи. Також наші військові знищили 91 одиницю техніки ворога, не враховуючи БпЛА. Зокрема:

  • 18 танків;
  • 27 ББМ;
  • 28 артсистем;
  • 1 ПТРК;
  • 1 засіб ППО;
  • 14 автомобілів;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

"Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів та ще 3 інших важливих об’єкти противника. Нейтралізовано або знищено 242 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 24 січня, українські воїни ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 379 610 військових.

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