ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 91 единицу техники врага: какая ситуация

За прошедшие сутки, 24 января, украинские военные ликвидировали 343 российских оккупанта и уничтожили 91 единицу военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

нанес 32 авиационных удара;

провел 24 боевых столкновения;

совершил 905 артобстрелов.

Авдеевское направление

Военные отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.

Шахтерское направление

Отбито 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Военные отбили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага в живой силе составили 343 человека. Также наши военные уничтожили 91 единицу техники врага, не считая БпЛА. В частности:

18 танков;

27 ББМ;

28 артсистем;

1 ПТРК;

1 средство ПВО;

14 автомобилей;

2 единицы специальной техники.

"Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов и еще 3 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 242 БПЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 января, украинские воины ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 379 610 военных.