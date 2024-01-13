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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 80 одиниць російської техніки

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 80 одиниць російської техніки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 338 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 80 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 42 авіаційних удари; 
  • провів 59 бойових зіткнень; 
  • здійснив 879 артобстрілів. 

Авдіївський напрямок 

ЗСУ відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

Шахтарський напрямок

Відбито 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів 

Українські військові знищили 338 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога, зокрема: 

  • 4 танки;
  • 8 ББМ;
  • 4 артсистеми;
  • 2 засоби ППО;
  • 56 БпЛА;
  • 4 автомобілі;
  • 2 одиниці спеціальної техніки;
  • 1 ворожий склад з боєприпасами.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 369 160 військових.

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