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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 80 единиц российской техники

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 80 единиц российской техники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 12 января, украинские воины ликвидировали еще 338 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 80 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 42 авиационных удара;
  • провел 59 боевых столкновений;
  • совершил 879 артобстрелов.

Авдеевское направление 

ВСУ отбили 4 атаки захватчиков возле Авдеевки и еще 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 26 атак.

Шахтерское направление

Отбито 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Защитники отбили 8 атак оккупантов западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов 

Украинские военные уничтожили 338 оккупантов и 80 единиц военной техники врага, в частности: 

  • 4 танка;
  • 8 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • 2 средства ПВО;
  • 56 БпЛА;
  • 4 автомобиля;
  • 2 единицы специальной техники;
  • 1 вражеский склад с боеприпасами.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 января, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 369160 военных.

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