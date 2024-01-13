ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 80 единиц российской техники
За прошедшие сутки, 12 января, украинские воины ликвидировали еще 338 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 80 единиц военной техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
- нанес 42 авиационных удара;
- провел 59 боевых столкновений;
- совершил 879 артобстрелов.
Авдеевское направление
ВСУ отбили 4 атаки захватчиков возле Авдеевки и еще 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 26 атак.
Шахтерское направление
Отбито 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
Защитники отбили 8 атак оккупантов западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
Украинские военные уничтожили 338 оккупантов и 80 единиц военной техники врага, в частности:
- 4 танка;
- 8 ББМ;
- 4 артсистемы;
- 2 средства ПВО;
- 56 БпЛА;
- 4 автомобиля;
- 2 единицы специальной техники;
- 1 вражеский склад с боеприпасами.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 января, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 369160 военных.
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