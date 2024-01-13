ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 80 единиц российской техники

За прошедшие сутки, 12 января, украинские воины ликвидировали еще 338 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 80 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: нанес 42 авиационных удара;

провел 59 боевых столкновений;

совершил 879 артобстрелов. Авдеевское направление ВСУ отбили 4 атаки захватчиков возле Авдеевки и еще 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Марьинское направление Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 26 атак. Шахтерское направление Отбито 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Запорожское направление Защитники отбили 8 атак оккупантов западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Достижения наших воинов Украинские военные уничтожили 338 оккупантов и 80 единиц военной техники врага, в частности: 4 танка;

8 ББМ;

4 артсистемы;

2 средства ПВО;

56 БпЛА;

4 автомобиля;

2 единицы специальной техники;

1 вражеский склад с боеприпасами. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 января, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 369160 военных.