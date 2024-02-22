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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 46 одиниць техніки: яка ситуація

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 46 одиниць техніки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 21 лютого, українські воїни ліквідували ще 515 російських терористів на Таврійському напрямку, а також знищили 46 одиниць ворожої техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 37 авіаударів;
  • провів 42 бойових зіткнення;
  • здійснив 1270 артобстрілів.

Авдіївський напрямок 

Військові відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

Мар'їнський напрямок

Сили оборони відбили 14 атак ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. 

Новопавлівський напрямок 

Збройні сили України (ЗСУ) відбили атаку противника південніше Золотої Ниви. 

Запорізький напрямок 

Військові відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів 

ЗСУ ліквідували 515 росіян й знищили 46 одиниць техніки, зокрема:

  • 4 танки;
  • 14 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 ПТРК;
  • 20 автомобілів.

"Також Сили оборони України знищили 5 складів боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 328 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 21 лютого, українські воїни ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 407 240 військових.

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