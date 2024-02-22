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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 46 единиц техники: какая ситуация

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 46 единиц техники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 21 февраля, украинские воины ликвидировали еще 515 российских террористов на Таврическом направлении, а также уничтожили 46 единиц вражеской техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг 

  • нанес 37 авиаударов;
  • провел 42 боевых столкновения;
  • совершил 1270 артобстрелов.

Авдеевское направление 

Военные отбили 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

Марьинское направление

Силы обороны отбили 14 атак врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. 

Новопавловское направление 

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбили атаку противника южнее Золотой Нивы. 

Запорожское направление 

Военные отбили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов 

ВСУ ликвидировали 515 россиян и уничтожили 46 единиц техники, в частности:

  • 4 танка;
  • 14 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 ПТРК;
  • 20 автомобилей.

"Также Силы обороны Украины уничтожили 5 складов боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 328 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 21 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 407 240 военных.

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