ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 361 окупанта та більше 140 дронів

Протягом минулої доби, 9 лютого, на Таврійському напрямку українські військові ліквідували 361 російського терориста та знищили 145 БпЛА різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак - біля Первомайського і Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
Військові відбили 19 атак поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.
Шахтарський напрямок
Військові відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.
Запорізький напрямок
ЗСУ відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Військові знищили 361 російського терориста й 145 БпЛА різних типів. Також було знищено 13 одиниць військової техніки ворога, зокрема:
"Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян", - пише пресслужба.
Протягом 8 лютого наші воїни ліквідували на Таврійському напрямку 417 терористів й знищили
35 одиниць ворожої техніки, зокрема:
Також було знищено 2 склади боєприпасів противника й 224 БпЛА різних типів.
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