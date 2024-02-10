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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 361 оккупанта и более 140 дронов

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 361 оккупанта и более 140 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 9 февраля, на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали 361 российского террориста и уничтожили 145 БПЛА различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг 

  • нанес 17 авиаударов;
  • совершил 57 штурмовых действий;
  • 599 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак - возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Военные отбили 19 атак вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление

Военные отбили 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

Запорожское направление 

ВСУ отбили 3 атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов 

Военные уничтожили 361 российского террориста и 145 БПЛА различных типов. Также было уничтожено 13 единиц военной техники врага, в частности: 

  • 2 танка;
  • 1 ББМ;
  • 1 артсистема;
  • 6 автомобилей;
  • 3 единицы специальной техники.

"Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

В течение 8 февраля наши воины ликвидировали на Таврическом направлении 417 террористов и уничтожили 

35 единиц вражеской техники, в частности:

  • 12 ББМ;
  • 11 артсистем;
  • и не только. 

Также было уничтожено 2 склада боеприпасов противника и 224 БпЛА различных типов.

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