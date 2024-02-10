Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 361 окупанта та більше 140 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом минулої доби, 9 лютого, на Таврійському напрямку українські військові ліквідували 361 російського терориста та знищили 145 БпЛА різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 17 авіаударів;

вчинив 57 штурмових дій;

599 артобстрілів. Авдіївський напрямок Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак - біля Первомайського і Невельського Донецької області. Мар'їнський напрямок Військові відбили 19 атак поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Шахтарський напрямок Військові відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області. Запорізький напрямок ЗСУ відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. Досягнення наших воїнів Військові знищили 361 російського терориста й 145 БпЛА різних типів. Також було знищено 13 одиниць військової техніки ворога, зокрема: 2 танки;

1 ББМ;

1 артсистема;

6 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки. "Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Протягом 8 лютого наші воїни ліквідували на Таврійському напрямку 417 терористів й знищили 35 одиниць ворожої техніки, зокрема: 12 ББМ;

11 артсистем;

й не тільки. Також було знищено 2 склади боєприпасів противника й 224 БпЛА різних типів.