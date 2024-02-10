ua en ru
Сб, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 361 окупанта та більше 140 дронів

Субота 10 лютого 2024 09:19
UA EN RU
ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 361 окупанта та більше 140 дронів Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 361 окупанта та більше 140 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 9 лютого, на Таврійському напрямку українські військові ліквідували 361 російського терориста та знищили 145 БпЛА різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 17 авіаударів;
  • вчинив 57 штурмових дій;
  • 599 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак - біля Первомайського і Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові відбили 19 атак поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок

Військові відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Військові знищили 361 російського терориста й 145 БпЛА різних типів. Також було знищено 13 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

  • 2 танки;
  • 1 ББМ;
  • 1 артсистема;
  • 6 автомобілів;
  • 3 одиниці спеціальної техніки.

"Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Протягом 8 лютого наші воїни ліквідували на Таврійському напрямку 417 терористів й знищили

35 одиниць ворожої техніки, зокрема:

  • 12 ББМ;
  • 11 артсистем;
  • й не тільки.

Також було знищено 2 склади боєприпасів противника й 224 БпЛА різних типів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Масштабна пожежа, евакуація та загиблі. Що відомо наразі про удар по АЗС в Харкові
Масштабна пожежа, евакуація та загиблі. Що відомо наразі про удар по АЗС в Харкові
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити