ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 361 оккупанта и более 140 дронов

За прошедшие сутки, 9 февраля, на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали 361 российского террориста и уничтожили 145 БПЛА различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

нанес 17 авиаударов;

совершил 57 штурмовых действий;

599 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак - возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Военные отбили 19 атак вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление

Военные отбили 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

Запорожское направление

ВСУ отбили 3 атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Военные уничтожили 361 российского террориста и 145 БПЛА различных типов. Также было уничтожено 13 единиц военной техники врага, в частности:

2 танка;

1 ББМ;

1 артсистема;

6 автомобилей;

3 единицы специальной техники.

"Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

В течение 8 февраля наши воины ликвидировали на Таврическом направлении 417 террористов и уничтожили

35 единиц вражеской техники, в частности:

12 ББМ;

11 артсистем;

и не только.

Также было уничтожено 2 склада боеприпасов противника и 224 БпЛА различных типов.