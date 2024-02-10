ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 361 оккупанта и более 140 дронов
За прошедшие сутки, 9 февраля, на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали 361 российского террориста и уничтожили 145 БПЛА различных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 17 авиаударов;
- совершил 57 штурмовых действий;
- 599 артобстрелов.
Авдеевское направление
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак - возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
Военные отбили 19 атак вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
Шахтерское направление
Военные отбили 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.
Запорожское направление
ВСУ отбили 3 атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
Военные уничтожили 361 российского террориста и 145 БПЛА различных типов. Также было уничтожено 13 единиц военной техники врага, в частности:
- 2 танка;
- 1 ББМ;
- 1 артсистема;
- 6 автомобилей;
- 3 единицы специальной техники.
"Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
В течение 8 февраля наши воины ликвидировали на Таврическом направлении 417 террористов и уничтожили
35 единиц вражеской техники, в частности:
- 12 ББМ;
- 11 артсистем;
- и не только.
Также было уничтожено 2 склада боеприпасов противника и 224 БпЛА различных типов.
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